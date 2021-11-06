السيول تجرف السيارات بوادي الحلاة شرق الطائف (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير:

تسببت السيول الغزيرة التي انهمرت اليوم في وادي الحلاة شرق الطائف في جرف عدد من السيارات، نتيجة قوة تيارالماء.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، إحدى السيارات وهي تنجرف من قوة السيول حيث كان مالكها يحاول اللحاق بها.

كما يظهر مقطع فيديو آخر، محاولة لإنقاذ سيارة عالقة، عبر مد حبال من أحد المواطنين لصاحب السيارة في محاولة لإنقاذها.

يذكر أن محافظة الطائف، شهدت اليوم هطول أمطار متوسطة استمرت ساعات متواصلة مع دخول فصل الشتاء، وسط توقعات بانخفاض أكثر في درجات الحرارة وزيادة معدلات الأمطار بمناطق المملكة.