والد الطفل ضحية «ملاهي تبوك» يروي تفاصيل الفاجعة

تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن علي البلوي، والد الطفل إبراهيم ضحية ملاهي تبوك قصة وفاة طفله بعد سقوطه من إحدى الألعاب في منطقة تبوك.

وقال البلوي، في برنامج على قناة “روتانا خليجية”، إنه ذهب مع زوجته وأطفاله للملاهي للترفيه عن الأطفال.

وأضاف المواطن البلوي: “أمام إحدى العربات ذهب الطفل وأخذه أحد العمال الأجانب ووضعه في عربة كهربائية”.

وتابع والد الطفل “أنه بعد تشغيل العربة سقط الطفل ومنها وجاءت العربة التي تليها فسحقته ونزفت الدماء من رأسه”.

وقال البلوي “لم يكن هناك أي سيارات إسعاف فذهبنا بسيارة أحد المواطنين الموجودين إلا أن الطفل قد فارق الحياة”.