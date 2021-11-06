آخر تطورات الحالة الصحية للأمير مقرن بن عبدالعزيز

تواصل- فريق التحرير:

أكد الأميرسطام بن خالد آل سعود، مغادرة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي العهد الأسبق، المستشفى بعد عملية جراحية ناجحة، بعد أسبوعين من العلاج داخل إحدى المستشفيات.

وكتب الأمير سطام عبر حسابه على “تويتر” :” الحمد لله على السلامة سيدي نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية ويحميك من كل شر وسوء”.

وكان هاشتاق باسم الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، تصدر الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.

وشارك في الهاشتاق الآلاف من المواطنين والسياسيين والإعلاميين، داعين للأمير مقرن بالصحة والشفاء العاجل.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز :” اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، مُذهِبَ الباسِ، اشْفِ عمّي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفِه شفاءً لا يغادِرُ سَقَمًا”.

فيما كتب فايز المالكي :” اللهم اشف صاحب السمو الملكي الأمير #مقرن_بن_عبدالعزيز شفاًء لايغادر سقمًا والبسه ثوب الصحه والعافيه واحفظه من كل مكروه”.