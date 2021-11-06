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قصة ملهمة.. مواطن فاقد لـ«السمع والنطق» ينافس الوافدين في صيانة التكييف (فيديو)

قصة ملهمة.. مواطن فاقد لـ«السمع والنطق» ينافس الوافدين في صيانة التكييف (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب المواطن إبراهيم، 32 عاما، والذي ولد فاقدا قدرته على السمع والكلام مثلاً في العمل والجد والاجتهاد، وباتت حياته قصة ملهمة، وأيقونة للنجاح.

ولم يكن فقدان السمع أو الكلام عائقا أمام إبراهيم ليصبح محترفاً في مجال تنظيف وإصلاح التكييفات بأنواعها.

إبراهيم يعشق العمل ويحب أن يشغل وقت فراغه، كما قالت زوجته، ورغم فقدان السمع والكلام إلا أنه انطلق في مجاله وأحبه الناس وأحبوا شغله، بل كانوا يصورونه بدون علمه وينشرون ذلك في حساباتهم.

وقالت زوجته لـ”الإخبارية”: “إن زوجها إبراهيم ذاع صيته خارج حدود محافظة الإحساء وأصبحت مطلوباً لمهارته وإتقانه لعمله في مختلف مناطق المملكة “.

 

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