«سري للغاية».. وثيقة مسربة تفضح توجيهات مليشيا حزب الله لأعضائه بالخليج

تواصل- فريق التحرير:

نشرت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف وثيقة سرية، تفضح مليشيا حزب الله اللبناني.

وعلقت الإعلامية اللبنانية على الوثيقة على حسابها في تويتر، بالقول :” وثيقة مسربة لحزب الله، بتوقيع هاشم صفي الدين، تظهر استعدادهم لاستقبال اللبنانيين العائدين من الخليج.. انتبهوا لكلمة الموالين لهم”.

وتتضمن الوثيقة توجيهاً للموالين لمليشيا حزب الله بإظهار الهجوم على الحزب، والتعاطف مع المخالفين هذه الفترة.

كما تطالب الموالين أيضا للمليشيا بالمهجر بضرورة حذف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فوري.

وفي تفاصيل الوثيقة أيضا، فإنها تطالب لجان الشؤون الاجتماعية المتابعة لمليشيا حزب الله، بوضع خطط لاستقبال العائدين من المهجر.

كما أنها توجه أيضا بالبحث عن بدائل عمل مناسبة لسكن وعمل العائدين، من دول الخليج والذي تصفه بـ” الفارسي”، وليس الخليج العربي.

يذكر أن هاشم صفي الدين يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي لمليشيا حزب الله في لبنان.

ويعتبر أحد القادة البارزين لمليشيا الحزب، وهو ابن عمة حسن نصر الله الأمين العام لمليشيا حزب الله في لبنان.