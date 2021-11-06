فزعة لإجلاء طفل من الكويت إلى المملكة.. #براك_يحتاج_إجلاء_طبي_للسعودية يتصدر الترند

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #براك_يحتاج_إجلاء_طبي_للسعودية، الترند في المملكة والكويت، عقب مناشدات أطلقها والد طفل في الكويت “بدون” جنسية، لنقل طفله من مستشفى الجهراء بالكويت إلى مستشفى الحرس الوطني بالمملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتصريحات والد الطفل “براك”، مناشداً الحكومة الكويتية، وأهل الخير بالقول:” ولدي لديه انحناء بالعمود الفقري أدى إلى الضغط على الشريان الرئوي وتوقف قلبه ٣ مرات ومكتب وزير الصحة رفضوا استقبال طلب العلاج بالخارج لأني (بدون) والسعودية وافقت بشرط مخاطبة رسمية من الكويت لإجلاء براك الذي يصارع الحياة”.

وتفاعل العديد من المواطنين مع مناشدة الأب، حتى أن أحد المواطنين أعلن تبرعه بملغ 10 آلاف ريال من تكلفة علاج طفله إن وصل إلى المملكة.

وقال المواطن :” إن وصلت السعوديه بخير وسلامه انت وبراك ١٠ الاف ريال من تكلفة علاج براك سأتحملها بمشيئة الله تعالى.. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم يقر عينك وعين امه بسلامته وقومته بالسلامه يارب”.

وقال الأب في تغريدة له :” مناشدة إلى وزارة الصحة الكويتة لعمل اللازم لإجلاء براك حالته حرجه لامجال للتأخير تكفون وصلوا صرختنا ولدي عمليته موجوده في مستشفى الحرس الوطني”.

وقال آخر :” اتقوا الله في براك طفل يحتاج علاج عاجل يا اخوان كلنا لدينا ابناء نخاف عليهم من الهواء الولد علاجه في السعودية متوفر حسب ما قاله مستشفى الحرس الوطني يحتاج اجلاء طبي عاجل اسال الله ان يصل صوته الى وزارة الصحة في الكويت ويتم اجلاؤه . فرج الله عنكم”.