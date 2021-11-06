حوافز ومكافآت وامتيازات.. وظائف شاغرة لدى شركة نيوم

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أعلنت شركة نيوم عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة – لحملة البكالوريوس للعمل بمجال ذكاء الأعمال؛ بمدينة نيوم،وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تخصصات (العلوم / التقنية / الهندسة / الرياضيات / نظم المعلومات الإدارية / إدارة الأعمال / الاقتصاد) أو التخصصات ذات الصلة.
– ما لا يقل عن 4-5 سنوات من الخبرة العملية مع التعرض لتحليلات البيانات والمفاهيم المالية.
– مستوى متقدم في الحاسب الآلي وبرنامج Microsoft Office Excel.
– الإلمام بـ SAP وأدوات ذكاء الأعمال.
– يفضل PMP.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
المهام الوظيفية:
– العمل بشكل وثيق مع فريق الهيئة في بناء البيانات ذات الصلة للحصول على معلومات في الوقت الحقيقي (لوحة المعلومات) وإعداد التقارير.
– جمع تحديثات منتظمة من جميع فرق المشروع ، وتحليل التحديثات ، ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية.
– دعم تصور مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديث لوحة المعلومات
– إعداد مواد العرض اللازمة للاجتماعات.
– مراقبة تخطيط الميزانية والتنبؤ بها.
الامتيازات الوظيفية:
– رواتب ومكافآت تنافسية.
– سكن / نقل مجاني.
– خدمات التدبير المنزلي مجانًا.
– رحلتان في الشهر ذهابًا وإيابًا محليًا.
– بدل سفر سنوي.
– وجبات مجانية (فطور – غداء – عشاء).
– تحمل تكاليف التعليم بحد أقصى 60 ألف ريال لكل طفل حتى 3 أطفال.
– مكافأة سنوية 20-30٪ (على أساس الأداء).
– خطة حوافز طويلة الأجل.
– التأمين الطبي (تغطية صحية VVIP) للموظفين وعائلاتهم (يشمل الوالدين).
– الإجازة السنوية 30 يوم عمل في السنة.
– العمل عن بعد 24 يوم عمل سنويا.
رابط وطريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم من خلال الرابط التالي( اضغط هنا )