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بعد الوساطة.. هل تتراجع المملكة في أزمة جورج قرداحي؟

بعد الوساطة.. هل تتراجع المملكة في أزمة جورج قرداحي؟
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تواصل- وكالات:

بعد تواصل الحكومة اللبنانية مع عدد من الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وفرنسا، و كذلك مصر وجامعة الدول العربية، من أجل الوساطة لحل الأزمة مع المملكة على إثر تصريحات جورج قرداحي، كشف المحلل السياسي اللبناني أحمد عز الدين، موقف المملكة من التراجع عن موقفها.

وقال “عز الدين”، إن الرهان على أمريكا لحل الأزمة “خاسر”، خاصة وأن الدعوة الأمريكية لدول الخليج كانت في العموم، مؤكدا أن الأزمة قد لا تذهب للانفراج.

وأوضح في حديثه لـ”راديو سبوتنيك”، أن موضوع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي يعتبر موضوعا سياسيا.

وأشار إلى أن هناك فريق في لبنان أخذ موقفاً بعيداً في مخاصمة المملكة العربية السعودية، وبالتالي ربما استفاد من هذه الهفوة أو التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني واستثمره في السياسة إلى أبعد الحدود.

وأشار عز الدين إلى أن دول الخليج في هذه المرحلة ليست في وارد التنازل أو التراجع عن قراراتها، لأنها تعتقد أن هناك في لبنان من ذهب بعيداً للمخاصمة أو الوقوف ضدها وتحديداً المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن “الأمور قد لا تذهب إلى الإنفراج لأن هناك تصعيدا مستمرا، لأن رجال الأعمال السعوديين دعوا لعدم استيراد أي منتجات لبنانية مما يسبب أزمة كبيرة للهيئات الاقتصادية والحركة الاقتصادية في لبنان بشكلٍ عام”.

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