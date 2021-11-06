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بقنابل يدوية.. هجوم على مرشح عراقي بعد فوزه في الانتخابات

بقنابل يدوية.. هجوم على مرشح عراقي بعد فوزه في الانتخابات
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تواصل- فريق التحرير:

لا تزال تداعيات نتائج الانتخابات البرلمانية تلقي بظلالها على الأحداث الجارية في العراق حتى اللحظة، حيث تم الهجوم على منزل مرشح فائز بقنابل يدوية.

وبحسب ما ذكره موقع الحرة، فإن منزل المرشح الفائز في الانتخابات ناظم الشبلي، قد تعرض لهجوم مسلح بالقنابل اليدوية.

وفي تفاصيل الواقعة فإن مجهولين كانوا قد استهدفوا منزله، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ما أسفر عن تدمير سيارته ووقوع أضرار بمنزله.

وكان الشبلي قد خاض الانتخابات البرلمانية في العراق كمرشح مستقل، حيث كان يشغل منصب المعاون الفني لمحافظة الديوانية.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مداخل المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد أعمال عنف بين قوات الأمن العراقية ومحتجين على نتائج الانتخابات البرلمانية.

 

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