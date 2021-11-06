«الطيران المدني» تطلب موظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف لتخصصات الآداب والترجمة وإدارة الأعمال بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف:

1- مُدقق لغوي:

– درجة البكالوريوس في (الآداب أو الترجمة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة بشكل متقدم.

– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

2- أخصائي متابعة وإدارة الأولويات:

– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– القدرة الممتازة على المتابعة وتتبع الأعمال.

– القدرة كفاءة عالية في إدارة تقارير حالة المهام بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.

– القدرة المرونة وقدرة تحمل عالية لإدارة كميات كبيرة من الأعمال في بيئة متغيرة أحياناً وسريعة.

– القدرة على تحمل ظروف العمل.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم السبت بتاريخ 1443/04/01هـ الموافق 2021/11/06م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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