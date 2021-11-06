«الطيران المدني» تطلب موظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف لتخصصات الآداب والترجمة وإدارة الأعمال بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف:
1- مُدقق لغوي:
– درجة البكالوريوس في (الآداب أو الترجمة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة بشكل متقدم.
– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.
– القدرة على العمل تحت الضغط.
2- أخصائي متابعة وإدارة الأولويات:
– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– القدرة الممتازة على المتابعة وتتبع الأعمال.
– القدرة كفاءة عالية في إدارة تقارير حالة المهام بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.
– القدرة المرونة وقدرة تحمل عالية لإدارة كميات كبيرة من الأعمال في بيئة متغيرة أحياناً وسريعة.
– القدرة على تحمل ظروف العمل.
– القدرة على العمل تحت الضغط.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم السبت بتاريخ 1443/04/01هـ الموافق 2021/11/06م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم.. اضغطهنا: