رغم مناعتها القوية.. كورونا ينتقل إلى الضباع وهذه هي الأعراض

تواصل- فريق التحرير:

في تطور جديد لظاهرة انتقال عدوى فيروس كورونا بين البشر والحيوانات، رصد أطباء بيطريون في أمريكا لأول مرة إصابة ضبعين بفيروس كورونا المستجد.

وقد ظهرت على الضبعين المصابين، في حديقة للحيوانات بولاية كولورادو الأمريكية أعراضا خفيفة، تشمل الخمول والسعال وزيادة بعض إفرازات الأنف.

ومن المعروف أن مناعة الضباع قوية جداً، ورغم ذلك فإن الفيروس قد انتقل إليها في الولايات المتحدة.

ويعتقد الباحثون أن الحيوانات يمكن أن تلتقط عدوى فيروس كورونا من البشر، لكن احتمال انتقالها من الحيوانات للبشر منخفض ونادر الوقوع حتى الآن.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية، قد أوصت المواطنين المصابين بفيروس كورونا، بعدم الاقتراب من حيواناتهم، وجميع الحيوانات بصفة عامة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في 2019 أصاب بعض أنواع الحيوانات، كالقطط، والكلاب، والأسود، والنمور.