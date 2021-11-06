دراسة استمرت 9 سنوات: نقص فيتامين «د» أحد اسباب الموت المبكر

تواصل- وكالات:

يلعب كل فيتامين دوراً محورياً في أعضاء الجسم ويكون مسؤولاً عن وظيفة محددة تتكامل مع باقي الوظائف الضرورية لاستمرار حياتنا بشكل طبيعي.

وفي هذا الإطار كشف مجموعة من العلماء عن نتائج دراسة طويلة الأمد استمرت لـ 9 سنوات استخدمت بيانات معززة من 33 دراسة مستقلة.

كما شملت هذه الدراسة بيانات من البنك الحيوي في بريطانيا، وبيانات تتبع احتمالات الإصابة التي رصدها التحقيق الأوروبي لأمراض السرطان والتغذية ودراسة أمراض القلب والأوعية الدموية (EPIC-CVD) وربطها جميعا مع دراسات متعلقة بالتغذية.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة لانسيت لأمراض السكري والغدد الصماء “The Lancet Diabetes & Endocrinology”، كان الهدف الرئيسي لفريق البحث الذي قادته جامعة كامبريدج هو تحديد ما إذا كان الاستعداد الوراثي للمستويات المرتفعة من أحد الفيتامينات يلعب دورا في الصحة العامة للفرد.

وأشارت نتائج الأبحاث الموجودة في الأدلة الجينية إلى وجود علاقة سببية بين مستويات “فيتامين د” والوفيات لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات هذا الفيتامين.

قال الباحثون إن التحليلات الجينية قدمت دليلاً قوياً على وجود صلة عكسية بين انخفاض خطر الوفيات والاستعداد الجيني لمستويات أعلى من “فيتامين د”.

وجاء في الدراسة التي نشرت “foxnews” تقريراً عنها: “تشير تحليلات التوزيع العشوائي الطبقي المندلي إلى وجود علاقة سببية بين تركيزات “25 (OH) D” والوفيات للأفراد الذين يعانون من حالة منخفضة من “فيتامين د”.