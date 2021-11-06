الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

دراسة استمرت 9 سنوات: نقص فيتامين «د» أحد اسباب الموت المبكر

دراسة استمرت 9 سنوات: نقص فيتامين «د» أحد اسباب الموت المبكر
0

تواصل- وكالات:

يلعب كل فيتامين دوراً محورياً في أعضاء الجسم ويكون مسؤولاً عن وظيفة محددة تتكامل مع باقي الوظائف الضرورية لاستمرار حياتنا بشكل طبيعي.

وفي هذا الإطار كشف مجموعة من العلماء عن نتائج دراسة طويلة الأمد استمرت لـ 9 سنوات استخدمت بيانات معززة من 33 دراسة مستقلة.

كما شملت هذه الدراسة بيانات من البنك الحيوي في بريطانيا، وبيانات تتبع احتمالات الإصابة التي رصدها التحقيق الأوروبي لأمراض السرطان والتغذية ودراسة أمراض القلب والأوعية الدموية (EPIC-CVD) وربطها جميعا مع دراسات متعلقة بالتغذية.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة لانسيت لأمراض السكري والغدد الصماء “The Lancet Diabetes & Endocrinology”، كان الهدف الرئيسي لفريق البحث الذي قادته جامعة كامبريدج هو تحديد ما إذا كان الاستعداد الوراثي للمستويات المرتفعة من أحد الفيتامينات يلعب دورا في الصحة العامة للفرد.

وأشارت نتائج الأبحاث الموجودة في الأدلة الجينية إلى وجود علاقة سببية بين مستويات “فيتامين د” والوفيات لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات هذا الفيتامين.

قال الباحثون إن التحليلات الجينية قدمت دليلاً قوياً على وجود صلة عكسية بين انخفاض خطر الوفيات والاستعداد الجيني لمستويات أعلى من “فيتامين د”.

وجاء في الدراسة التي نشرت “foxnews” تقريراً عنها: “تشير تحليلات التوزيع العشوائي الطبقي المندلي إلى وجود علاقة سببية بين تركيزات “25 (OH) D” والوفيات للأفراد الذين يعانون من حالة منخفضة من “فيتامين د”.

مواد ذات صلة

علامات في الظهر والعضلات تشير لنقص «فيتامين د» في الجسم

علامات في الظهر والعضلات تشير لنقص «فيتامين د» في الجسم

كيف تعرف أنك مصاب بنقص فيتامين «د».. الدليل في «الأذن»

كيف تعرف أنك مصاب بنقص فيتامين «د».. الدليل في «الأذن»

علامتان في الأذنين تكشفان نقصاً حاداً في «فيتامين د»

علامتان في الأذنين تكشفان نقصاً حاداً في «فيتامين د»

هل يمنع «فيتامين د» السمنة وتراكم الدهون؟ دراسة تجيب

هل يمنع «فيتامين د» السمنة وتراكم الدهون؟ دراسة تجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة