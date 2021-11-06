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هل يوجد تحديث جديد لـ «حساب المواطن» واستئناف للتسجيل؟ البرنامج يجيب

هل يوجد تحديث جديد لـ «حساب المواطن» واستئناف للتسجيل؟ البرنامج يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أن التسجيل في البرنامج معلق حالياً ولا يمكن للمواطنين التسجيل في الوقت الحالي.

جاء ذلك في رد على مغردة وجهت استفساراً بشأن موعد استئناف التسجيل وهل يوجد تحدث جديد للبرنامج؟.

ورد البرنامج بقوله “حياك الله، تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين”.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

 

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