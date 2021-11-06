وظائف شاغرة.. كليات الخليج بحفر الباطن تعلن حاجتها لشغل 8 تخصصات

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أعلنت كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية بمحافظة حفر الباطن عن توفر وظائف إدارية وتقنية وصحية شاغرة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

– خبير برامج مكتبية.

– ممرضة.

– أمين مكتبة.

– مترجمة.

– محاسب.

– تسويق.

– علاقات عامة.

– مصمم جرافيكس.

– موظف تقنية معلومات.

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نبذة عن الكلية:

– تأسست كليات الخليج للعلوم الانسانية والإدارية في شهر سبتمبر من العام الميلادي 2016م في مدينة حفرالباطن في شمال شرق المملكة العربية السعودية، وتقدم درجة البكالريوس في أربع برامج في مجالات القانون وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال واللغة الإنجليزية.

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