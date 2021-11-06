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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف شاغرة.. كليات الخليج بحفر الباطن تعلن حاجتها لشغل 8 تخصصات

وظائف شاغرة.. كليات الخليج بحفر الباطن تعلن حاجتها لشغل 8 تخصصات
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية بمحافظة حفر الباطن عن توفر وظائف إدارية وتقنية وصحية شاغرة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

– خبير برامج مكتبية.

– ممرضة.

– أمين مكتبة.

– مترجمة.

– محاسب.

– تسويق.

– علاقات عامة.

– مصمم جرافيكس.

– موظف تقنية معلومات.

لتفاصيل أكثر اضغطهنا:

نبذة عن الكلية:

– تأسست كليات الخليج للعلوم الانسانية والإدارية في شهر سبتمبر من العام الميلادي 2016م في مدينة حفرالباطن في شمال شرق المملكة العربية السعودية، وتقدم درجة البكالريوس في أربع برامج في مجالات القانون وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال واللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم اضغطهنا:

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