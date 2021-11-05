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خطيب مسجد لبناني: بلدنا محتل من المليشيا وهرَّب المخدرات ودرَّب الحوثيين (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد خطيب مسجد أبي بكر الصديق في بيروت، الدكتور أحمد المزوق، أن لبنان سيبقى بعمقه العربي ولن يكون محافظة إيرانية أبداً.

وأضاف في خطبة الجمعة، أمس،: “مشكلة لبنان أنها بلد محتل من إيران، والقرارات التي تدير لبنان تصدر من إيران؛ فلا تتعجبوا، بل تعجبوا من صبر بلاد الحرمين الشريفين على ما عاينته من أفعال لبنان التي تُدار من إيران”.

ووجه رسالة لمليشيا حزب الله قائلاً: “ربما تملك فائض القوة، وتستقوي على اللبنانيين بسلاحك، ولكنك لا تملك ما هو أهم من ذلك بكثير، فأهل لبنان لا يريدونها محافظة إيرانية، وإنما يريدون بلادهم في العمق العربي”.

وأردف المزوق: “المملكة قدمت للبنان 80 مليار دولار، وعمَّرت، فكان جزاؤها تطاول السفهاء من صبياننا الوزراء، ثم تتعجبون من موقف المملكة”.

وقال: “مشكلة لبنان فيه، وليست معه. لبنان هرَّب المخدرات، ودرَّب الحوثيين الإرهابيين، والمملكة تصبر، فعذرًا مملكة الخير على ما قاله وزراؤنا السفهاء”.

 

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