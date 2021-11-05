لاعب النصر السابق يدعو على من ظلمه؟.. ما الأمر؟!

تواصل – فريق التحرير:

نشر لاعب النصر السابق فهد الهريفي، مقطع فيديو عبر حسابه في سناب شات من داخل صحن الطواف في الحرم المكي، ظهر خلاله وهو يدعي على من ظلموه – حسبما ذكر بالمقطع-.

وقال “الهريفي”: “اللهم عليك بكل ظالم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصرني على من عاداني.. اللهم إن كنت ظالما فيما قالوه في فانتقم لهم مني وإن كنت غير ذلك فاللهم افضحهم بين عبادك يا ذا الجلال والإكرام”.

وكان أحد الإعلاميين الرياضيين قد وجه اتهامات لفهد الهريفي بإشعال الأزمات داخل فريق النصر، واتهمه بالتواصل مع أحد لاعبي الفريق بداية الموسم الجاري وقال له “إن النادي والإدارة لا يحبونه ولا يريدونه في الفريق”.

وعلى إثر ذلك، أعلن فهد الهريفي اعتزاله تشجيع النادي والحديث عنه ونقده وتحليل مبارياته، مؤكدًا أنه تعب مما يُحاك ضده من مؤامرات واستسلم تماماً.