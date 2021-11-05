الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لاعب النصر السابق يدعو على من ظلمه؟.. ما الأمر؟!

لاعب النصر السابق يدعو على من ظلمه؟.. ما الأمر؟!
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر لاعب النصر السابق فهد الهريفي، مقطع فيديو عبر حسابه في سناب شات من داخل صحن الطواف في الحرم المكي، ظهر خلاله وهو يدعي على من ظلموه – حسبما ذكر بالمقطع-.

وقال “الهريفي”: “اللهم عليك بكل ظالم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصرني على من عاداني.. اللهم إن كنت ظالما فيما قالوه في فانتقم لهم مني وإن كنت غير ذلك فاللهم افضحهم بين عبادك يا ذا الجلال والإكرام”.

وكان أحد الإعلاميين الرياضيين قد وجه اتهامات لفهد الهريفي بإشعال الأزمات داخل فريق النصر، واتهمه بالتواصل مع أحد لاعبي الفريق بداية الموسم الجاري وقال له “إن النادي والإدارة لا يحبونه ولا يريدونه في الفريق”.

وعلى إثر ذلك، أعلن فهد الهريفي اعتزاله تشجيع النادي والحديث عنه ونقده وتحليل مبارياته، مؤكدًا أنه تعب مما يُحاك ضده من مؤامرات واستسلم تماماً.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

الصفدي: نرفض أي إساءة للسعودية وأمن الخليج من أمن الأردن

الصفدي: نرفض أي إساءة للسعودية وأمن الخليج من أمن الأردن

تدخل مفاجئ من أمريكا على خط الأزمة بين لبنان والمملكة.. ماذا طلبت؟

تدخل مفاجئ من أمريكا على خط الأزمة بين لبنان والمملكة.. ماذا طلبت؟

عاجل.. الغذاء والدواء توافق على استخدام لقاح «فايزر» للأطفال من 5 إلى 11 سنة

عاجل.. الغذاء والدواء توافق على استخدام لقاح «فايزر» للأطفال من 5 إلى 11 سنة

البنك المركزي يحذر البنوك بسبب «إخلاء الطرف» .. تعرف على التفاصيل

البنك المركزي يحذر البنوك بسبب «إخلاء الطرف» .. تعرف على التفاصيل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>