«ظبي» طليق في أحد أحياء الرياض.. تحرك عاجل من «الأمن البيئي»

تواصل – فريق التحرير:

تلقت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم، بلاغاً بوجود “ظبي فلودير” طليق في أحد أحياء العاصمة الرياض.

وأشار المتحدث الرسمي لقوات الأمن البيئي، رائد المالكي، إلى أن القوات باشرت البلاغ مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

وشدد “المالكي” على أن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية، والمبادرة حال مشاهدتها بالإبلاغ عنها على الرقم (911) بمنطقي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.