استشاري قلب يوضح حالات تضرر الجسم من الزيوت المهدرجة.. ويحذر من هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

أوضح صالح الغامدي، استشاري طب القلب والشرايين للكبار، الحالة التي يتضرر فيها الجسم من الزيوت المهدرجة.

وأشار في مداخلة على قناة روتانا خليجية، إلى أن الزيوت المهدرجة مع التسخين تتحول إلى دهون مشبعة، لذا تصبح ضارة بالجسم، ولا ينصح أبدا بعملية “القلي” لأنه يصبح زيت محترق وبه مواد ضارة بالجسم.

وأرجع سبب اعتماد المطاعم والشركات على الشحوم المهدرجة وليس الزيوت بشكلها الأولي الطبيعي رغم أضرار هذه العملية إلى أن أسعار الزبدة والسمن ليست رخيصة بعكس زيت النخيل المتوافر بكثرة ويمكن تحويله لأشياء مشابهة للزبدة والسمن كما أنها تعطي طعم وقوام جيد للمأكولات، فضلا على أنها تجعل الطعام لا يفسد في قترة قصيرة.