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5 نصائح لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية

5 نصائح لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية.

ونصحت “صحة الرياض”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” بضرورة الحرص على النظافة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده، وكذلك بعد قضاء الحاجة.

ومن بين النصائح الحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، فضلًا عن عدم ترك الطعام مكشوفًا في الهواء الطلق، لأنه يكون عرضه للغبار والذباب والهوام.

وللمياه أيضًا دور في الإصابة بالنزلات المعوية، لذا ينصح دائمًا بأن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة أو المغلية قبل الاستعمال، إضافة إلى عدم شراء السَلطات والأطعمة من الباعة المتجولين.

 

 

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