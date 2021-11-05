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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تشويه المعالم الطبيعية بالحفر.. ضبط 20 مخالفاً لنظام البيئة

تشويه المعالم الطبيعية بالحفر.. ضبط 20 مخالفاً لنظام البيئة
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة الخرج، (20) مخالفًا لنظام البيئة، (11) مقيمًا من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية والباكستانية، و(9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والأثيوبية، لقيامهم بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر، ونقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المعدات المستخدمة وعددها (19) آلية، تعود ملكياتها لمواطن وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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