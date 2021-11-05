«دعوي النسيم» يوقع شراكة جديدة مع جمعية حفظ النعمة بالرياض

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انطلاقًا من الحرص على نشر وغرس ثقافة حفظ النعمة من خلال التوعية والتثقيف، وقّعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم شراكة جديدة مع جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض، المتخصصة في حفظ النعمة ومكافحة الهدر، والتي تهتم بأنشطة التوعية والتثقيف للمجتمع في موضوعات الهدر ونشر ثقافة حفظ النعمة، حيث تهدف الشراكة الجديدة إلى نشر محتوى تثقيفي حول ثقافة الحفاظ على النعمة ومنع هدرها، وذلك بلغات مختلفة، وفي أشكال متعددة (مقروءة ومسموعة ومرئية)، وعبر أنماط مختلفة من فعاليات وكتيبات واستبيانات ودراسات ومنشورات وغيرها.

من جهته؛ فقد عبّر مدير الجمعية، الشيخ يوسف بن إبراهيم البرجس، عن سعادته البالغة بهذه الشراكة الجديدة، وأضاف أن هذه الشراكة غير الربحية للطرفين ستساهم في نشر ثقافة الحفاظ على النعمة، وأكد البرجس على أن هذه الشراكة الجديدة تأتي في إطار سعي جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم لبناء جيل واعٍ ومنتمٍ ومثقف، يؤمن بضرورة الحفاظ على النعم ويساعد غيره على التخلص من عادات الهدر والإسراف، كما أن هذه الشراكة تعدّ جزءًا أصيلًا على طريق رؤية المملكة 2030، وقدم البرجس شكره لكل القائمين على هذه الشراكة وعلى جهودهم من أجل الوصول إلى انطلاقها وتفعيلها، متمنيًا التوفيق لهذا التعاون المثمر بإذن الله.

جديرٌ بالذكر؛ فقد قام بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن مدير جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم، الدكتور حسين البقمي، مدير مركز العناية بالجالية الفلبينية بالجمعية، وقام بالتوقيع عن جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض، الأستاذ عبدالمجيد بن عيسى جان، المدير التنفيذي للجمعية، حيث تستمر هذه الاتفاقية لمدة سنة ميلادية كاملة، قابلة للتجديد، وتختص في التنفيذ داخل نطاق جغرافي يشمل مدينة الرياض.