مفاجأة.. آلاف من ضباط أجهزة الاستخبارات الأمريكية مهددون بالفصل.. لسبب غريب!

تواصل – وكالات:

نشرت وكالة “أسوشيتد برس”، تقريراً حول توقعات بفصل الآلاف من ضباط أجهزة الاستخبارات الأمريكية بسبب رفضهم الامتثال لقرار الحكومة بشأن ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكد النائب الجمهوري والعضو في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، كريس ستيوارت، للوكالة، أن 20 بالمائة على الأقل من الكوادر في العديد من الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية لم يتلقوا اللقاح ضد الفيروس التاجي حتى أواخر أكتوبر.

وأشار إلى أن هذه النسبة تبلغ 40% في عدد من أجهزة مجتمع الاستخبارات الذي يبلغ إجمالاً 18 وكالة.

ولفت النائب إلى أن هذه التقديرات تستند إلى بيانات قدمتها الإدارة إلى اللجنة ولم يتم الكشف عنها علنا، دون تحديد أي وكالات محددة نظرا لسرية البيانات عن معدلات التطعيم فيها.