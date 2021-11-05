الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مفاجأة.. آلاف من ضباط أجهزة الاستخبارات الأمريكية مهددون بالفصل.. لسبب غريب!

مفاجأة.. آلاف من ضباط أجهزة الاستخبارات الأمريكية مهددون بالفصل.. لسبب غريب!
0

تواصل – وكالات:

نشرت وكالة “أسوشيتد برس”، تقريراً حول توقعات بفصل الآلاف من ضباط أجهزة الاستخبارات الأمريكية بسبب رفضهم الامتثال لقرار الحكومة بشأن ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكد النائب الجمهوري والعضو في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، كريس ستيوارت، للوكالة، أن 20 بالمائة على الأقل من الكوادر في العديد من الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية لم يتلقوا اللقاح ضد الفيروس التاجي حتى أواخر أكتوبر.

وأشار إلى أن هذه النسبة تبلغ 40% في عدد من أجهزة مجتمع الاستخبارات الذي يبلغ إجمالاً 18 وكالة.

ولفت النائب إلى أن هذه التقديرات تستند إلى بيانات قدمتها الإدارة إلى اللجنة ولم يتم الكشف عنها علنا، دون تحديد أي وكالات محددة نظرا لسرية البيانات عن معدلات التطعيم فيها.

مواد ذات صلة

«الصحة»: 43 إصابة جديدة بـ«كورونا» و39 حالة تعافي وحالتي وفاة

«الصحة»: 43 إصابة جديدة بـ«كورونا» و39 حالة تعافي وحالتي وفاة

«الصحة» توضح موعد الجرعة التنشيطية لمرضى غسيل الكلى وزراعة الأعضاء

«الصحة» توضح موعد الجرعة التنشيطية لمرضى غسيل الكلى وزراعة الأعضاء

الصحة: 46 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها

الصحة: 46 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها

رفضوا تلقي لقاح كورونا.. إحالة آلاف الموظفين في نيويورك إلى إجازة غير مدفوعة

رفضوا تلقي لقاح كورونا.. إحالة آلاف الموظفين في نيويورك إلى إجازة غير مدفوعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>