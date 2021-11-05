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شركة إيطالية تكشف عن «قلم» يكتب للأبد بدون حبر

شركة إيطالية تكشف عن «قلم» يكتب للأبد بدون حبر
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تواصل – وكالات :

أزاحت شركة Pininfarina الإيطالية، الستار عن قلم عجيب، عبارة عن أداة كتابة جميلة وأنيقة تستخدم تصميماً مبتكراً وخياراً مادياً، يستخدم طرفاً مصنوعاً من سبيكة معدنية حاصلة على براءة اختراع تسمى Ethergraf .

وتمكنك هذه السبيكة المعدنية من إنشاء خطوط لا تنتهي من الغرافيت على الورق، وتبدو هذه الخطوط وكأنها ضربات قلم رصاص صلبة ويمكن حتى محوها مثل قلم الرصاص.

وأوضحت الشركة الإيطالية، أن القلم قد تم تصميمه على غرار سيارة Cambiano الاختبارية من 2012، ويتميز بتصميم مشابه وأعمال ترصيع بالخشب.

وقالت الشركة : “لا داعي لأن تقلق أبداً بشأن بري قلم رصاص أو إعادة ملء قلم الحبر مرة أخرى”، بحسب موقع يانكو ديزاين.

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