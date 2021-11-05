والدة سفاح الإسماعيلية تكشف عن مفاجأة مدوية.. هل ارتكب ابنها الجريمة دفاعاً عن شرفها؟

تواصل – فريق التحرير:

تتوالى المفاجآت التي تُكشَف يوماً بعد يوم عن قضية سفاح الإسماعيلية بمصر، المتهم بارتكاب واقعة ذبح شخص في شارع عام وقطع رأسه.

حيث أدلت والدة المتهم أمام النيابة بأقوالها بشأن ما يتم تداوله عن اغتصابها من الضحية قبل مقتله، وارتكاب انبها الجريمة دفاعاً عن شرفها.

وأوضحت والدة الجاني، أمام النيابة أنه لا صحة لما هو متداول بشأن سبب ارتكاب ابنها للحادث للدفاع عن شرفها أو تعرضها للاغتصاب على يد الضحية، بحسب “العربية. نت”.

وأضافت أن نجلها يعاني من أزمات نفسية بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وأنه سبق وتم احتجازه في أحد مراكز مكافحة الإدمان.

يذكر أن النيابة العامة، قد استدعت والدة الجاني وشقيقته، واستمعت على مدار ساعة لأقوالهما، وواجهتهما بالمتهم، والذي نفى هو الآخر قيامه بارتكاب الواقعة بغرض الدفاع عن شرفه كما كان يدعي وقت وقوع الحادث المأساوي.