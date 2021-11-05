الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

والدة سفاح الإسماعيلية تكشف عن مفاجأة مدوية.. هل ارتكب ابنها الجريمة دفاعاً عن شرفها؟

والدة سفاح الإسماعيلية تكشف عن مفاجأة مدوية.. هل ارتكب ابنها الجريمة دفاعاً عن شرفها؟
0

تواصل – فريق التحرير:

تتوالى المفاجآت التي تُكشَف يوماً بعد يوم عن قضية سفاح الإسماعيلية بمصر، المتهم بارتكاب واقعة ذبح شخص في شارع عام وقطع رأسه.

حيث أدلت والدة المتهم أمام النيابة بأقوالها بشأن ما يتم تداوله عن اغتصابها من الضحية قبل مقتله، وارتكاب انبها الجريمة دفاعاً عن شرفها.

وأوضحت والدة الجاني، أمام النيابة أنه لا صحة لما هو متداول بشأن سبب ارتكاب ابنها للحادث للدفاع عن شرفها أو تعرضها للاغتصاب على يد الضحية، بحسب “العربية. نت”.

وأضافت أن نجلها يعاني من أزمات نفسية بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وأنه سبق وتم احتجازه في أحد مراكز مكافحة الإدمان.

يذكر أن النيابة العامة، قد استدعت والدة الجاني وشقيقته، واستمعت على مدار ساعة لأقوالهما، وواجهتهما بالمتهم، والذي نفى هو الآخر قيامه بارتكاب الواقعة بغرض الدفاع عن شرفه كما كان يدعي وقت وقوع الحادث المأساوي.

مواد ذات صلة

هل تنقذ «المخدرات» «سفاح الإسماعيلية» من الإعدام؟.. خبير قانوني يُجيب

هل تنقذ «المخدرات» «سفاح الإسماعيلية» من الإعدام؟.. خبير قانوني يُجيب

جريمة بشعة داخل كنيسة فرنسية.. راهب يعتدي جنسيا على امرأة (تفاصيل مثيرة)

جريمة بشعة داخل كنيسة فرنسية.. راهب يعتدي جنسيا على امرأة (تفاصيل مثيرة)

شهادة محقق بالشرطة الصينية تكشف الانتهاكات ضد مسلمي الإيغور

شهادة محقق بالشرطة الصينية تكشف الانتهاكات ضد مسلمي الإيغور

جريمة مروعة.. اختطاف طفل واغتصابه وقتله وتهشيم رأسه بالعراق

جريمة مروعة.. اختطاف طفل واغتصابه وقتله وتهشيم رأسه بالعراق

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة