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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى قوى الأمن

لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى قوى الأمن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد طبيب أسنان: شهادة الدبلوم في تخصص طب الأسنان.

– أخصائي أول موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أشعة: شهادة البكالوريوس في تخصص الطب الإشعاعي.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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