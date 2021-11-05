لمن تخطوا سن الـ50.. احذروا هذا الأمر يُسبب «السكتة الدماغية»

تواصل – وكالات:

يتسبب ارتفاع نسب الكوليسترول في الدم بمشكلات خطيرة على حياة الإنسان بشكل عام لكن آثاره على الأشخاص بعد سن الـ50 تصبح كارثية.

يستخدم جسم الإنسان الكوليسترول لإنتاج وبناء الخلايا السليمة من جهة، لكن الكثير من هذا المركّب قد يهدد حياته من جهة أخرى، لذلك يعتبر الخبراء والعلماء أن القاعدة الذهبية هي عدم الإفراط والاعتدال، حيث يحتاج الجسم للكوليسترول بنسب معتدلة ومتوازنة جدا.

ونشرت مجلة “Eat This, Not That” الأمريكية تقريرا استعانت فيه بخبراء الصحة الذين أشاروا إلى وجود 3 مشكلات كبيرة يسببها ارتفاع نسب الكولسترول لدى الأشخاص بعد سن الخمسين.

وتتمثل تلك المشكلات في “تراكم اللويحات في الشرايين، ويزيد خطر الموت الخاطف، كما يزيد خطر السكتة الدماغية”.