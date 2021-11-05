الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لمن تخطوا سن الـ50.. احذروا هذا الأمر يُسبب «السكتة الدماغية»

لمن تخطوا سن الـ50.. احذروا هذا الأمر يُسبب «السكتة الدماغية»
0

تواصل – وكالات:

يتسبب ارتفاع نسب الكوليسترول في الدم بمشكلات خطيرة على حياة الإنسان بشكل عام لكن آثاره على الأشخاص بعد سن الـ50 تصبح كارثية.

يستخدم جسم الإنسان الكوليسترول لإنتاج وبناء الخلايا السليمة من جهة، لكن الكثير من هذا المركّب قد يهدد حياته من جهة أخرى، لذلك يعتبر الخبراء والعلماء أن القاعدة الذهبية هي عدم الإفراط والاعتدال، حيث يحتاج الجسم للكوليسترول بنسب معتدلة ومتوازنة جدا.

ونشرت مجلة “Eat This, Not That” الأمريكية تقريرا استعانت فيه بخبراء الصحة الذين أشاروا إلى وجود 3 مشكلات كبيرة يسببها ارتفاع نسب الكولسترول لدى الأشخاص بعد سن الخمسين.

وتتمثل تلك المشكلات في “تراكم اللويحات في الشرايين، ويزيد خطر الموت الخاطف، كما يزيد خطر السكتة الدماغية”.

مواد ذات صلة

كل ما تريد معرفته عن السكتات الدماغية.. الأسباب والعلاج (إنفوجرافيك)

كل ما تريد معرفته عن السكتات الدماغية.. الأسباب والعلاج (إنفوجرافيك)

«دراسة»: تناول الأسبرين يزيد فرص الشفاء من «السرطان»

«دراسة»: تناول الأسبرين يزيد فرص الشفاء من «السرطان»

دراسة: العقاقير «المضادة للالتهابات» تقلل من خطر الإصابة بـ«النوبات القلبية»

دراسة: العقاقير «المضادة للالتهابات» تقلل من خطر الإصابة بـ«النوبات القلبية»

4 خطوات تقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

4 خطوات تقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة