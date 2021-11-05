وكيل «الصحة»: المملكة ستطلق حملة تطعيمات للفتيات ضد أشرس أنواع السرطان

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أعلن الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عن إطلاق برنامج ضخم لتحصين الفتيات بين 9 و13 سنة بلقاح الفيروس الحليمي HPV.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، إن لقاح الفيروس الحليمي HPV سيزيل بإذن الله واحدًا من أشرس أنواع السرطان، وهو سرطان عنق الرحم لدى النساء.

ونشر عسيري، دراسة أجرتها جامعة كينجز كوليدج لندن، حيث أثبتت الدراسة أن لقاح فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV) نجح فى منع ما يصل إلى 90% من حالات سرطان عنق الرحم قبل حدوثها.