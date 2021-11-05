الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وكيل «الصحة»: المملكة ستطلق حملة تطعيمات للفتيات ضد أشرس أنواع السرطان

وكيل «الصحة»: المملكة ستطلق حملة تطعيمات للفتيات ضد أشرس أنواع السرطان
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عن إطلاق برنامج ضخم لتحصين الفتيات بين 9 و13 سنة بلقاح الفيروس الحليمي HPV.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، إن لقاح الفيروس الحليمي HPV سيزيل بإذن الله واحدًا من أشرس أنواع السرطان، وهو سرطان عنق الرحم لدى النساء.

ونشر عسيري، دراسة أجرتها جامعة كينجز كوليدج لندن، حيث أثبتت الدراسة أن لقاح فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV) نجح فى منع ما يصل إلى 90% من حالات سرطان عنق الرحم قبل حدوثها.

مواد ذات صلة

«الصحة» توضح موعد الجرعة التنشيطية لمرضى غسيل الكلى وزراعة الأعضاء

«الصحة» توضح موعد الجرعة التنشيطية لمرضى غسيل الكلى وزراعة الأعضاء

«الصحة» تعلن توقف خدمات مركز «937» مؤقتاً

«الصحة» تعلن توقف خدمات مركز «937» مؤقتاً

الصحة: 46 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها

الصحة: 46 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها

هل أخذ الجرعة التنشيطية يعني أن الجرعات السابقة من اللقاح غير فعالة؟.. «الصحة» تجيب

هل أخذ الجرعة التنشيطية يعني أن الجرعات السابقة من اللقاح غير فعالة؟.. «الصحة» تجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>