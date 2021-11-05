بشرى سارة من «فايزر» بشأن عقارها التجريبي لعلاج «كورونا»

تواصل – وكالات:

أكدت شركة فايزر الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عقارها التجريبي يقلل الوفيات جراء فيروس كورونا بنسبة 90%.

وكشفت “فايزر” في سبتمبر الماضي، اختبار علاجها المحتمل المضاد لكورونا كدواء وقائي يهدف إلى درء الفيروس إذا أصيب به أحد الأشخاص عن قرب.

وأوضحت الشركة الأمريكية، وقتها أنها ستدرس تأثير الحبوب التي تطورها مضاف إليها جرعة منخفضة من عقار “ريتونافير”، وهو دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية ينتمي إلى عائلة مثبطات البروتياز في الإيدز، وذلك على الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة ويعيشون في نفس المنزل مع شخص مصاب.

من جانبه، صرح الرئيس العلمي التنفيذي في فايزر، ميكائيل دولستين، قائلاً: “في حال نجاحه، نعتقد أن هذا العلاج يمكن أن يساعد في وقف الفيروس في مرحلة مبكرة، قبل أن تتاح له فرصة التكاثر على نطاق واسع”.