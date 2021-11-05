الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بشرى سارة من «فايزر» بشأن عقارها التجريبي لعلاج «كورونا»

بشرى سارة من «فايزر» بشأن عقارها التجريبي لعلاج «كورونا»
0

تواصل – وكالات:

أكدت شركة فايزر الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عقارها التجريبي يقلل الوفيات جراء فيروس كورونا بنسبة 90%.

وكشفت “فايزر” في سبتمبر الماضي، اختبار علاجها المحتمل المضاد لكورونا كدواء وقائي يهدف إلى درء الفيروس إذا أصيب به أحد الأشخاص عن قرب.

وأوضحت الشركة الأمريكية، وقتها أنها ستدرس تأثير الحبوب التي تطورها مضاف إليها جرعة منخفضة من عقار “ريتونافير”، وهو دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية ينتمي إلى عائلة مثبطات البروتياز في الإيدز، وذلك على الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة ويعيشون في نفس المنزل مع شخص مصاب.

من جانبه، صرح  الرئيس العلمي التنفيذي في فايزر، ميكائيل دولستين، قائلاً: “في حال نجاحه، نعتقد أن هذا العلاج يمكن أن يساعد في وقف الفيروس في مرحلة مبكرة، قبل أن تتاح له فرصة التكاثر على نطاق واسع”.

مواد ذات صلة

«الصحة»: 43 إصابة جديدة بـ«كورونا» و39 حالة تعافي وحالتي وفاة

«الصحة»: 43 إصابة جديدة بـ«كورونا» و39 حالة تعافي وحالتي وفاة

«الصحة» توضح موعد الجرعة التنشيطية لمرضى غسيل الكلى وزراعة الأعضاء

«الصحة» توضح موعد الجرعة التنشيطية لمرضى غسيل الكلى وزراعة الأعضاء

أول دولة في العالم.. بريطانيا تصرح باستخدام عقار «مولنوبيرافير» لعلاج كورونا بالفم

أول دولة في العالم.. بريطانيا تصرح باستخدام عقار «مولنوبيرافير» لعلاج كورونا بالفم

«الصحة»: تسجيل 45 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

«الصحة»: تسجيل 45 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>