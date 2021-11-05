الصفدي: نرفض أي إساءة للسعودية وأمن الخليج من أمن الأردن

تواصل- وكالات:

رفضت المملكة الهاشمية الأردنية الشقيقة، أي إساءة أو اعتداء على المملكة ودول الخليج.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، أن أمن المملكة ودول الخليج العربي من أمن الأردن.

جاءت تصريحات الصفدي خلال محادثات اليوم مع وزير الخارجية ووزير الدفاع في إيرلندا، سيمون كوفيني، حيث ناقش الطرفان المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان وزارة الخارجية الأردنية.

وقال الصفدي: “أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي من أمن المملكة، والأردن يرفض أي اعتداء على الأشقاء ويرفض أي إساءة للمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضاف الصفدي، عن الأوضاع في اليمن: “نؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن، وفق المرجعيات المتفق عليها والتي تشمل قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاقية الرياض”.