الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الصفدي: نرفض أي إساءة للسعودية وأمن الخليج من أمن الأردن

الصفدي: نرفض أي إساءة للسعودية وأمن الخليج من أمن الأردن
0

تواصل- وكالات:

رفضت المملكة الهاشمية الأردنية الشقيقة، أي إساءة أو اعتداء على المملكة ودول الخليج.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، أن أمن المملكة ودول الخليج العربي من أمن الأردن.

جاءت تصريحات الصفدي خلال محادثات اليوم مع وزير الخارجية ووزير الدفاع في إيرلندا، سيمون كوفيني، حيث ناقش الطرفان المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان وزارة الخارجية الأردنية.

وقال الصفدي: “أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي من أمن المملكة، والأردن يرفض أي اعتداء على الأشقاء ويرفض أي إساءة للمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضاف الصفدي، عن الأوضاع في اليمن: “نؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن، وفق المرجعيات المتفق عليها والتي تشمل قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاقية الرياض”.

 

مواد ذات صلة

تدخل مفاجئ من أمريكا على خط الأزمة بين لبنان والمملكة.. ماذا طلبت؟

تدخل مفاجئ من أمريكا على خط الأزمة بين لبنان والمملكة.. ماذا طلبت؟

ماتت بانفجار في المخ.. من هي «حمدة الخياطة» التي أحدثت ضجة في الأردن؟

ماتت بانفجار في المخ.. من هي «حمدة الخياطة» التي أحدثت ضجة في الأردن؟

عاجل.. الغذاء والدواء توافق على استخدام لقاح «فايزر» للأطفال من 5 إلى 11 سنة

عاجل.. الغذاء والدواء توافق على استخدام لقاح «فايزر» للأطفال من 5 إلى 11 سنة

#حمدة_الخياطة يتصدر مواقع الأردن بعد وفاة عاملة قهراً داخل مشغل.. ما القصة؟

#حمدة_الخياطة يتصدر مواقع الأردن بعد وفاة عاملة قهراً داخل مشغل.. ما القصة؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>