الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الشراري» بعد إنقاص وزنه من 450 إلى 225 كجم: أفكر الآن في الزواج (فيديو)

«الشراري» بعد إنقاص وزنه من 450 إلى 225 كجم: أفكر الآن في الزواج (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن منصور الشراري، قصة رحلة علاجه بعد نزول وزنه من 450 إلى 225 كيلوجرام.

وأوضح منصور الشراري خلال حواره مع قناة الإخبارية، إنه كان لا يستطيع المشي، ويزحف على الأرض بسبب وزنه الذي قارب نصف طن، مضيفا أن أموره تغيرت بعد إجراء عملية جراحية له بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود.

وقال “لقد استقبلني الفريق الطبي برئاسة الدكتور عبدالله الضحيان، وجلست عنده 4 أشهر، وسأعود إلى المستشفى بعد شهر”.

وتابع الشراري “أشعر حاليا أني مولود جديد، والآن استطيع المشي وأفكر الآن في الزواج وبداية حياة جديدة”.

 

 

 

مواد ذات صلة

أقعدته السمنة 6 سنوات .. «منصور الشرارى» يبدأ حياته ويستعد للمشي

أقعدته السمنة 6 سنوات .. «منصور الشرارى» يبدأ حياته ويستعد للمشي

500 كيلو جرام.. آخر تطورات معاناة المواطن «منصور الشراري» من السمنة المفرطة (فيديو)

500 كيلو جرام.. آخر تطورات معاناة المواطن «منصور الشراري» من السمنة المفرطة (فيديو)

الإنسانية في أبهى صورها.. المتبرع بكليته ليتيمة لا يعرفها يروي قصته

الإنسانية في أبهى صورها.. المتبرع بكليته ليتيمة لا يعرفها يروي قصته

جثمان الشهيد «الشراري» يصل القريات.. وجموع غفيرة في استقباله (صور)

جثمان الشهيد «الشراري» يصل القريات.. وجموع غفيرة في استقباله (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة