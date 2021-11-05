الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فيديو مروع.. مليشيا حزب الله تخطف سوريًا وتعذبه بوحشية

فيديو مروع.. مليشيا حزب الله تخطف سوريًا وتعذبه بوحشية
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مروع لمجموعة من مليشيا حزب الله اللبناني، يصفعون شابًا سوريًا مختطفاً ، مطالبين أهله بفدية 3 آلاف دولار.

ويظهر الفيديو قيام عناصر من المليشيا اللبنانية، وهم يضربون الشاب السوري بالكفوف على وجهه ومؤخرة عنقه بشكل مبرح.

وأحدث الفيديو موجة غضب بين رواد مواقع التواصل، مؤكدين أن هذه المليشيات تعبر عن الوجه الحقيقي لحزب الله ومن ينتمون إليه.

 

مواد ذات صلة

جورج قرداحي يضع شرطًا أمام المملكة لتقديم استقالته.. تعرف عليه

جورج قرداحي يضع شرطًا أمام المملكة لتقديم استقالته.. تعرف عليه

جورج قرداحي يفاجئ الجميع بعد دعوة «ميقاتي» له بتغليب مصلحة لبنان

جورج قرداحي يفاجئ الجميع بعد دعوة «ميقاتي» له بتغليب مصلحة لبنان

فيديو يكشف «المستخبي» في أكبر أزمة تهدد مستقبل لبنان بسبب جورج قرداحي

فيديو يكشف «المستخبي» في أكبر أزمة تهدد مستقبل لبنان بسبب جورج قرداحي

تدخل مفاجئ من أمريكا على خط الأزمة بين لبنان والمملكة.. ماذا طلبت؟

تدخل مفاجئ من أمريكا على خط الأزمة بين لبنان والمملكة.. ماذا طلبت؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>