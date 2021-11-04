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الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا في أوروبا أمر «مقلق جدا»

الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا في أوروبا أمر «مقلق جدا»
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تواصل – وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الخميس، خطورة وتيرة انتقال فيروس كورونا في أوروبا في الوقت الراهن واصفةً إياها بـ”المقلقة جدًا”، وهو ما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير المقبل.

وأوضح المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، خلال مؤتمر صحافي: “أصبحنا مجددًا مركز الجائحة”، مشيرًا إلى أن “الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في الدول الـ53 في منطقة أوروبا مقلقة جدًا.

وأضاف “وإذا بقينا على المسار نفسه فقد تسجل نصف مليون وفاة إضافية جراء كوفيد-19 في المنطقة بحلول فبراير”.

وتابعت المنظمة أن ارتفاع الإصابات يرجع إلى تغطية لقاحية غير كافية، وتخفيف إجراءات مكافحة كوفيد-19، فيما تفيد بيانات إقليم أوروبا في منظمة الصحة العالمية أن عمليات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد “زادت عن الضعف في غضون أسبوع”.

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