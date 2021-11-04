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على طريقة «ترامب».. فيسبوك و تويتر يعاقبان رئيس وزراء إثيوبيا

على طريقة «ترامب».. فيسبوك و تويتر يعاقبان رئيس وزراء إثيوبيا
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تواصل – وكالات: 

على طريقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،عطل موقع “تويتر”، تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دعا من خلالها لحمل السلاح ضد قوات إقليم تيغراي.

وشملت التغريدة صور “سكرين شوت” من منشور له على حسابه “فيسبوك” تم حذفه أيضا، ويحتوي على مضمون تحريضي ضد جبهة تحرير تيغراي، التي دخلت في صراع مع آبي أحمد منذ ما يقرب من عام.

وذكر موقع “تويتر” أن هذه التغريدة انتهكت قوانينها بشأن السلوك المسيء، لكن موقع التغريدات قرر أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة موجودة ويمكن الوصول إليها.

جدير بالذكر أن آبي أحمد نشر عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” دعوة إلى الإثيوبيين لحمل السلاح ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لكن بعد ساعات من نشرها حذفها موقع “فيسبوك”.

ودعا آبي أحمد في المنشور المواطنين في بلاده إلى حمل السلاح للتصدي لزحف المتمردين، وتوجه بندائه عبر منصات “فيسبوك” و”تويتر” بعد تقارير مفادها بأن قوات إقليم تيغراي سيطروا على مدن جديدة في إقليم أمهرة المجاور.

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