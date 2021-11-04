طقس الجمعة.. سماء غائمة وسحب رعدية على 6 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله، سماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من وسط وجنوب سواحل البحر الأحمر وأجزاء من الخليج العربي. في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على شرق ووسط المملكة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.