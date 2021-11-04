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«الأمير سطام» معلقا على بيان الخارجية اللبنانية: كفى كذباً واستخفافاً بالعقول

«الأمير سطام» معلقا على بيان الخارجية اللبنانية: كفى كذباً واستخفافاً بالعقول
سطام بن خالد آل سعود
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تواصل- فريق التحرير:

أعرب الأمير سطام بن خالد، عن أسفه بسبب البيان الذي أصدرته الخارجية اللبنانية، والذي أدانت فيه المحاولة الفاشلة للاعتداء على المملكة بطائرتين مفخختين.

وكتب الأمير سطام على حسابه في تويتر :” طيب حزب الله الذي يدرب و يسلح ويشارك بالعدوان على المملكة وهو جزء من الحكومة لا يوجد له إدانة”.

وأضاف الأمير سطام ساخراً من البيان اللبناني :”  بطلوا لعب و كذب و استخفاف بالعقول”.

وكانت الخارجية اللبنانية قد أصدرت بياناً أمس، أدانت فيه المحاولة الفاشلة للاعتداء بطائرتين مفخختين على المملكة.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه جورج قرداحي عناده، حيث أكد أنه “لن يستقيل ولم يغير موقفه”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

 

 

 

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