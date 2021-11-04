هل الإعتداء على عمال مطعم الرياض كان انتقامًا بسبب «قرداحي»؟ سفير لبنان يوضح

تواصل- فريق التحرير:

لا تتوقف آلة مليشيا “حزب الله” الإعلامية عن اختلاق ونشر الشائعات التي تبني عليها آمالًا لتحقيق أغراضها الخبيثة ليس في لبنان وحسب ولكن في المنطقة العربية، في نهج مماثل لكافة الكيانات التي تخضع للهيمنة الإيرانية.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل، جميعها تتبع

أشخاصًا يضعون صور حس نصرالله وآية الله خامنئي، ادعاءات تزعم أن اعتداء مجموعة من المواطنين على عمال في مطعم شهير على طريق الرياض- مكة، جاء بدافع الانتقام، كون العمال لبنانيين، بسبب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، التي تسببت في أزمة بين بيروت والمملكة ودول خليجية.

السعودية والفجور في الخصومة فيديو متداول في المجموعات السعودية يحرض بالاعتداء على المواطنين اللبنانيين المقيمين في السعودية بالضرب في أماكن عملهم للانتقام من ⁧#جورج_قرادحي⁩ تم نشر هذا الفيديو في قروبات واتساب سعودية مرفق بنص (أدبنا اللبنانيين) ⁧#السعودية⁩pic.twitter.com/Wu0uYEymfy — القيصر بوتين/جديد (@oAgkpqB94MCRYEi)November 3, 2021

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة النهار اللبنانية، تصريحات عن سفير لبنان في المملكة فوزي كبارة، والذي أوضح بأنه لم يتلق أي خبر بشأن تعرض لبنانيين للضرب في المطعم المذكور، وهو ما يشير إلى أنه لا علاقة للبنانيين بالأمر.

ورداً على الشائعات عن “انتقام سعوديين من لبنانيين”، قال: “الشعب السعودي أرقى من أن يلجأ إلى هذه الأساليب”.

وكانت “ماكدونالدز السعودية – الوسطى والشرقية والشمالية”، علقت على الفيديو، قائلة في تغريدة عبر حسابها في تويتر: “بالاشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل أخيراً في أحد فروعنا على طريق الرياض– مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل، ونؤكد أن موظفينا كافة ولله الحمد بخير. غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة، وقد تم إسعافهم فور وقوع الحادثة. ونشكر الجهات الرسمية المختصة لدعمها ومباشرتها الحادثة بشكل فوري واتخاذ الاجراءات النظامية”.

كان النائب العام سعود بن عبدالله المعجب أصدر أمرا بسرعة القبض على المعتدين، استناداً للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

فيما أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على المعتدين وعددهم خمسة، في محافظة الخرج، وتم إحالتهم للنيابة العامة التي قررت استمرار إيقافهم.

وقالت شرطة منطقة الرياض، في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن المطعم يقع في مركز الخاصرة في محافظة القويعية، مضيفة أن الشجار نتج عنه إصابة مقيمين يعملان هناك.