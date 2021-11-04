أمريكا ترصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذا الشخص

تواصل – وكالات:

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تكشف عن هوية أو تقود إلى مكان زعيم عصابة سيبرانية تدعى “دارك سايد” أو أي من قادتها.

وقالت الوزارة في بيان لها: “نعلن عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد شخصية أو موقع أي فرد يشغل منصبا قياديا رئيسيا في مجموعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الخاصة ببرنامج الفدية دارك سايد”.

وحسب السلطات الأمريكية، تقف مجموعة “دارك سايد” وراء الهجوم الإلكتروني الضخم الذي عطل خط الأنابيب النفطي “كلونيال” في شهر مايو الماضي، والذي أدى إلى أزمة كبيرة في تدفق المنتجات النفطية عبر البلد.

اضطرت الشركة المشغل لدفع فدية نحو 5 ملايين دولار في ذلك الوقت من أجل استعادة القدرة على الوصول إلى أنظمتها واستئناف العمل المعتاد، لكن مكتب التحقيقات قال فيما بعد إنه تمكن من استرداد نحو نصف هذه القيمة.