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شاهد.. غرق 5 قرى بالكامل وفقدان 11 شخصًا بإندونيسيا

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تواصل- وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات توثق الدمار الذي تعرضت له 5 قرى في إندونيسيا غمرتهم المياه إثر الفيضانات التي تعرضت جزيرة جاوة الرئيسية بالبلاد.

وقالت هيئة مواجهة الكوارث الوطنية إن “أنهار  منحدرات جبل أرغونو فاضت وأغرقت 5 قرى في كوتا باتو بمقاطعة جاوة الشرقية، وأن 15 شخصا جرفتهم الفيضانات تم إنقاذ 4 منهم، فيما لا يزال 11 في عداد المفقودين”.

وقال رئيس الهيئة غانيب وارسيتو إنه “من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة وزيادتها حتى فبراير المقبل، جزئيا بسبب ظاهرة (لا نينا) الجوية”.

بدوره، أشار رئيس قسم الإغاثة في الهيئة أحمد شويرور رحيم، إلى أن “عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة”، وأن “انقطاع الكهرباء وقطع الطرق التي غطاها الطين والركام يعرقل جهود الإنقاذ”.

وتسبب الأمطار الموسمية عادة فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا، الأرخبيل المكون من أكثر من 17 ألف جزيرة.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قالت هيئة مواجهة الكوارث الوطنية إن “أنهار  منحدرات جبل أرجونو فاضت وأغرقت 5 قرى في كوتا باتو بمقاطعة جاوة، وأن 15 شخصا جرفتهم الفيضانات تم إنقاذ 4 منهم، فيما لا يزال 11 في عداد المفقودين”.

 

 

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