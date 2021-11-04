غدا الجمعة.. ما هو أفضل عمل قبل دخول الخطيب

تواصل- فريق التحرير

فضائل يوم الجمعة كثيرة من فجر اليوم وحتى مغيب الشمس، وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد دعا الله إلا استجيب له.

الدكتور سعد الخثلان أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام قال إن أفضل شيء إذا أتيت ” المسجد الجامع” في يوم الجمعة هو الصلاة.

وأضاف الخثلان : إذا أتيت المسجد الجامع فصلى ركعتين ركيتين حتى قبيل الزوال، لأنه وقت النهي.

وأوضح أن البعض يرى أن قراءة القرآن من المصحف هي أفضل عبادة، منوها أن الصلاة أفضل، وقراءة القرآن تكون بداخل الصلاة.