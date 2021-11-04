بعد تصريحات جدلية.. «العنزي» يوضح متى يحق للزوج منع زوجته من قيادة السيارة

تواصل- فريق التحرير:

تعرض المحامي فايز العنزي، لانتقادات كثيرة من جانب رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحاميات أيضًا، بعد ظهوره في فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يؤكد فيه حق الزوج منع زوجته من قيادة السيارة.

وطالبت بعض المحاميات “العنزي” بإثبات ما يقوله من نصوص قانون النظام، وهو ما رد عليه خلال حواره في برنامج ” يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، بأن تصريحاته كانت في إطار حالة وليس مطلقًا نهائيًا.

وأضاف أن ما قاله كان تعقيبًا على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين يطلب رأيه في الحكم في خروج زوجته بالسيارة وتسببها في أضرار من حوادث ومخالفات، في حين أنه موفر لها سبل الراحة وكل شيء تريده.

واستكمل بالقول :” هنا كان ردي على السؤال بحكم حالة لها معطياتها، وليس مطلقا، لأنني لا أمانع نهائيًا أن تقود المرأة السيارة بالعكس أنا مع نزولها وتسوقها وركوبها السيارة”.

وأضاف “العنزي” :” لكن قلت يجب منعها في هذه الحالة الواردة لي وذلك منعًا للضرر، في حال إذا كان الزوج موفر مواصلات وقائم بواجباته كقيم على الزوجة”.

وأوضح أن المسألة الجنائية تقع على الزوج في حالة قيادة الزوجة للمركبة مع الأطفال وتسببت في حادث أضر بهم، مؤكدًا أن كلامه يستند إلى المادة 15 من نظام حماية الطفل” يعد والد الطفل مسؤولًا عن رعايته والمحافظة عليه”.