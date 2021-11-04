الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فضيحة تهز هولندا.. عمليات تجسس على المساجد

فضيحة تهز هولندا.. عمليات تجسس على المساجد
0

تواصل- فريق التحرير:

عبر شركة خاصة أسسها ضابط سابق، تم التجسس على المساجد ، وذلك بتحريض من عشرات البلديات في هولندا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن تقرير نشرته مجلة فرنسية أن عملية التجسس، والتي وصفت بالفضيحة، استهدفت المساجد ودور العبادة في هولندا.

وأضافت أن عشرات البلديات الهولندية قامت بتكليف شركة خاصة، للتحقيق في نشاط الجاليات المسلمة.

وفي التفاصيل، فإن أجهزة مكافحة الإرهاب الهولندية كانت قد منحت 7.5 مليون يورو للبلديات للتعامل مع هذه القضية.

ولم تكن البلديات على معرفة بكيفية ذلك، فقامت بدفع جزء من هذا المبلغ لشركة أمنية خاصة.

وقد أعرب مجلس المسلمين عن استيائه، لأن العملية تستهدف 380 مسجدا في هولندا، ووصف العملية بالمشبوهة وتضر بسمعة أي بلد يحترم القانون.

مواد ذات صلة

دولة أوروبية تعيد فرض قيود كورونا.. تواجه مشكلة خطيرة

دولة أوروبية تعيد فرض قيود كورونا.. تواجه مشكلة خطيرة

شاهد.. دوامة ريح ضخمة تظهر فجأة في سماء هولندا

شاهد.. دوامة ريح ضخمة تظهر فجأة في سماء هولندا

«الشؤون الإسلامية»: استمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد

«الشؤون الإسلامية»: استمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد

مصادر لـ«تواصل»: إعادة حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والدور النسائية حضورياً

مصادر لـ«تواصل»: إعادة حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والدور النسائية حضورياً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة