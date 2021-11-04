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استدعاء مواطن ومقيم ظهرا في مقطع يتحدثان مع فتاة بمجمع تجاري بجدة

استدعاء مواطن ومقيم ظهرا في مقطع يتحدثان مع فتاة بمجمع تجاري بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، استدعاء شخصين ظهرا في مقطع فيديو أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بمحافظة جدة.

وفي التفاصيل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية في المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم، وجرى استدعاؤهما للوقوف على ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.

 

 

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