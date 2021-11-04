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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الغامدي» يطلق تحذيرًا خطيرًا من هذه الحلوى: «أسوأ أنواع الأطعمة»

«الغامدي» يطلق تحذيرًا خطيرًا من هذه الحلوى: «أسوأ أنواع الأطعمة»
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تواصل- فريق التحرير:

يفضل الكثيرين حلوى “الدونات” التي تعد من التحليات المحببة لدى البعض، لكنها ورغم طعمها اللذيذ إلا أنها قد تحمل العديد من المخاطر الصحية على صحة الجسم.

أكد د.صالح سالم الغامدي استشاري أمراض القلب، أن الدونات تعد “أسوأ أنواع الأطعمة”، لاحتوائها على ثلاث مكونات ضارة بالصحة وهي السكر والدقيق الأبيض والزيوت المهدرجة.

وكتب عبر حسابه على “تويتر” :” اجتمع في الدونات ثلاث مكونات ضارة بالصحة  : السكر والدقيق الأبيض والزيوت المهدرجة وهذا يجعلها تحصد جائزة  أسوأ أنواع الأطعمة”.

وتابع :” الحمدلله أن اللقيمات ليست طوال السنة”.

وكشفت دراسات طبية أن “الدونات” تتسبب في عدة مخاطر صحية منها:

تسوس الأسنان

السمنة

الاكتئاب

الإصابة بالسكري من النوع الثاني

السرطان

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