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أول دولة في العالم.. بريطانيا تصرح باستخدام عقار «مولنوبيرافير» لعلاج كورونا بالفم

أول دولة في العالم.. بريطانيا تصرح باستخدام عقار «مولنوبيرافير» لعلاج كورونا بالفم
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تواصل – وكالات:

أعلنت وكالة ضبط العقاقير البريطانية، اليوم الخميس، موافقتها على استخدام عقار “مولنوبيرافير” المضاد لكوفيد-19، لتصبح المملكة المتحدة أول دولة في العالم تسمح باستخدامه. يذكر أن هذا العقار من انتاج مختبرات ميرك الأمريكية، ويعطى إلى المصاب في الأيام التي تلي تشخيص إصابته وهو يخفض احتمال دخول المستشفىإلى النصف، على ما جاء في تجربة سريرية.

وبذلك تصبح بريطانيا أول دولة في العالم توافق على عقار “مولنوبيرافير” المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه مختبرات ميرك الأمريكية والذي يعتبر أداة أساسية في مكافحة الجائحة.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان “أنه يوم تاريخي لبلادنا لأن المملكة المتحدة باتت أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات يمكن تناوله في المنزل للعلاج من كوفيد-19” مؤكدا أن “ذلك سيغير وضع الأفراد الضعفاء والذين يعانون من قصور في المناعة بتمكينهم قريبا من استخدام هذا العلاج الثوري”.

وقررت وكالة ضبط العقاقير البريطانية السماح باستخدام “مولنوبيرافير” من قبل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة لمرض كوفيد-19 ومن عامل واحد على الأقل من شأنه تعريضهم بشكل خطر من الوباء، مثل البدانة والسكري وأمراض القلب وتجاوز سن الستين. وتعمل مضادات الفيروسات مثل “مولنوبيرافير” على خفض قدرة الفيروس على التكاثر ما يلجم المرض.

ويسمح هذا العقار بتجنب الإصابة بأعراض خطرة فضلا عن أنها تخفف من احتمال انتقال العدوى إلى مخالطي الشخص المصاب. ويعطى هذا العقار إلى المصاب في الأيام التي تلي تشخيص إصابته وهو يخفض بالنصف احتمال دخول المستشفى على ما جاء في تجربة سريرية أجرتها ميرك.

وأوضحت الحكومة البريطانية التي تواجه إصابات هي من الأعلى في العالم في 20 أكتوبر أنها طلبت 480 ألف علاج “مولنوبيرافير”.

كما وقعت حكومة بريطانيا عقدا للحصول على 250 ألف علاج من نوع “ريتونافير” وهو مضاد فيروسي آخر من انتاج مختبرات “فايزر” الأمريكية والذي يستخدم في مكافحة فيروس الإيدز والذي تجرى تجارب سريرية حول فاعليته في مكافحة كوفيد-19.

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