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على غرار «سفاح الإسماعيلية».. رجل يضرب المارة بالساطور في هذه الدولة

على غرار «سفاح الإسماعيلية».. رجل يضرب المارة بالساطور في هذه الدولة
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تواصل- فريق التحرير:

شغلت قضية قاتل الإسماعيلية في مصر، وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وانتشرت الأخبار عن الجريمة بوتيرة متسارعة ، حيث تناقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، بسبب بشاعة الجريمة، بعد إقدام مواطن مصري على قتل أحد المارة والتجول برأسه بعد فصلها.

وبعد هذه الجريمة تداول نشطاء ومدونون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصيني يقوم بفعل مشابه ، حيث يقوم بضرب المارة بصورة عشوائية على رؤسهم بسلاح أبيض يشبه الساطور ضربات سريعة ومتلاحقة ، في ظل ذهول الآخرين.

وفيما اكتفى معظم الموجودين بالمشاهدة دون إبداء أي رد فعل، تفاعل شخص واحد فقط ، قام بدهس الجاني وإسقاطه أرضاً بعدما صدمه بسيارته.

وقد وصف صاحب السيارة بالشهم لأنه بادر برد فعل شجاع ولم يكن سلبياً ويؤثر السلامة كالآخرين، بحسب ما تم تداوله.

 

 

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