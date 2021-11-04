الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الهيئة العامة للأوقاف تعلن توفر وظائف قيادية في 3 مناطق

الهيئة العامة للأوقاف تعلن توفر وظائف قيادية في 3 مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (قسم استقطاب الكفاءات) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف قيادية بالرياض والباحة والقصيم، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير مركز – خدمات الأوقاف (منطقة القصيم):

– درجة البكالوريوس في تخصص (العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال.

2- مدير مركز – خدمات الأوقاف (منطقة الباحة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال

3- مدير – الشركات والتعاون الدولي (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات الدولية، التسويق) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال

المزايا:
– تأمين صحي يغطي آباء الموظفين.
– تعليم الأطفال.
– خصومات حصرية للموظفين.
– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا اليوم الخميس بتاريخ 1443/03/29هـ الموافق 2021/11/04م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير مركز – خدمات الأوقاف (منطقة القصيم):
اضغط هنا

2- مدير مركز – خدمات الأوقاف (منطقة الباحة):
اضغط هنا

3- مدير – الشركات والتعاون الدولي (الرياض):
اضغط هنا

مواد ذات صلة

مكافآت مالية وتأمين.. «الغذاء والدواء» تعلن توفر فرص تدريب عبر «تمهير»

مكافآت مالية وتأمين.. «الغذاء والدواء» تعلن توفر فرص تدريب عبر «تمهير»

الهيئة العامة للمنافسة تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

الهيئة العامة للمنافسة تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

وظائف هندسية شاغرة بعدة تخصصات في شركة المياه الوطنية

وظائف هندسية شاغرة بعدة تخصصات في شركة المياه الوطنية

الخرج.. بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية

الخرج.. بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>