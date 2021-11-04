الهيئة العامة للأوقاف تعلن توفر وظائف قيادية في 3 مناطق

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (قسم استقطاب الكفاءات) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف قيادية بالرياض والباحة والقصيم، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير مركز – خدمات الأوقاف (منطقة القصيم):

– درجة البكالوريوس في تخصص (العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال.

2- مدير مركز – خدمات الأوقاف (منطقة الباحة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال

3- مدير – الشركات والتعاون الدولي (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات الدولية، التسويق) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال

المزايا:

– تأمين صحي يغطي آباء الموظفين.

– تعليم الأطفال.

– خصومات حصرية للموظفين.

– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا اليوم الخميس بتاريخ 1443/03/29هـ الموافق 2021/11/04م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):



1- مدير مركز – خدمات الأوقاف (منطقة القصيم):

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2- مدير مركز – خدمات الأوقاف (منطقة الباحة):

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3- مدير – الشركات والتعاون الدولي (الرياض):

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