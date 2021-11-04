الهيئة العامة للأوقاف تعلن توفر وظائف قيادية في 3 مناطق

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (قسم استقطاب الكفاءات) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف قيادية بالرياض والباحة والقصيم، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مدير مركز – خدمات الأوقاف (منطقة القصيم):
– درجة البكالوريوس في تخصص (العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال.
2- مدير مركز – خدمات الأوقاف (منطقة الباحة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال
3- مدير – الشركات والتعاون الدولي (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات الدولية، التسويق) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال
المزايا:
– تأمين صحي يغطي آباء الموظفين.
– تعليم الأطفال.
– خصومات حصرية للموظفين.
– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا اليوم الخميس بتاريخ 1443/03/29هـ الموافق 2021/11/04م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مدير مركز – خدمات الأوقاف (منطقة القصيم):
اضغط هنا
2- مدير مركز – خدمات الأوقاف (منطقة الباحة):
اضغط هنا
3- مدير – الشركات والتعاون الدولي (الرياض):
اضغط هنا