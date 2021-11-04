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السديس يدشن روبوت التطهير الذكي بالمسجد النبوي

السديس يدشن روبوت التطهير الذكي بالمسجد النبوي
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 تواصل – فريق التحرير: 

 دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس “روبوت التطهير الذكي” بالمسجد النبوي، والذي يعمل لمدة 4 ساعات دون أي تدخل بشري.

حيث يقوم الروبوت بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ويستعين في أداء مهامه بكاميرات، وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان، وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة، لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

وأكد الرئيس العام أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ،ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تحرص على الاستفادة من التقنية الحديثة في جميع المجالات، وتوفير كافة الخدمات الحديثة المتطورة، والتي من شأنها تعزيز كافة الوسائل والأساليب الحديثة، في تسهيل المهام اليومية وذلك بتقليل الجهد البدني واقتصاراً للوقت.

 

 

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