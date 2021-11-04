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7 أطعمة لا تشتريها في عروض التخفيضات.. تعرف عليها

7 أطعمة لا تشتريها في عروض التخفيضات.. تعرف عليها
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تواصل- وكالات:

يحرص كثيرين على متابعة التخفيقات على العروض في المتاجر والمولات الكبرى، للإقدام على الشراء من أجل توفير النفقات.

لكن تقرير لموقع “Eat This Not That”، حذر من شراء أطعمة ومواد غذائية في تلك العروض الترويجية، لأنها قريبة من انتهاء صلاحيتها.

وعلى الرغم من أن هناك أسباب أخرى، قد تدفع المتاجر لعروض ترويجية حقيقية لأطعمة صالحة للاستخدام، إلا أنه لا ينصح “احترازيًا” من الإقدام على شرائها.

وحسب خبراء فإنه من الأسباب التي قد تدفع المتاجر الكبرى لتقديم تلك العروض:

أن يتم الترويج لسلع جديدة.

المساعدة في تقليل المخزون.

المساعدة في بيع أطعمة توقف الناس عن شرائها.

عرض الأطعمة الموسمية بعد انتهاء مناسبتها.

ورغم ذلك فإن هناك مجموعة من الأطعمة يجب عدم شرائها في العروض الترويجية/ التخفيضات، أو على الأقل التأكد من صلاحيتها، وجودتها، وهي:

1- الفواكه والخضروات المقطعة مسبقا.

2- اللحوم.

3- الأسماك.

4- الزبادي.

5- الخبز.

6- الألبان.

7- البيض.

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