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شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقة المركبات المتعطلة وتفكيكها وبيعها

شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقة المركبات المتعطلة وتفكيكها وبيعها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنه تم إلقاء القبض على (8) مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا سرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مخالفين لنظام الإقامة، (7) من الجنسية السودانية، و(1) من الجنسية المصرية، ارتكبوا سرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، متخذين من أحد المواقع مقرًا لجرائمهم، فيما تم استرداد (5) مركبات قبل شروعهم في تفكيكها، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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