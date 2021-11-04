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وزارة الحج تعلن عن ظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الوظائف العامة

وزارة الحج تعلن عن ظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الوظائف العامة
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تواصل- فريق التحرير: 

أعلنت وزارة الحج والعمرة دعوتها للمواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل (44) وظيفة للمراقبين، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها من خلال موقع وزارة الحج والعمرة – وذلك وفقا للتفاصيل التالية: 

المسميات الوظيفية: 

1- مراقب حج وعمرة.

(العدد: 6 وظائف – المرتبة السادسة، مكة المكرمة)

 2- مراقب خدمات.

(العدد: 28 وظيفة – المرتبة السادسة، مكة المكرمة)

 3- مراقب حج وعمرة.

(العدد: 6 وظائف – المرتبة السادسة، المدينة المنورة)

 4- مراقب خدمات.

(العدد: 4 وظائف – المرتبة السادسة، المدينة المنورة)

 آلية التقديم من قبل (المتقدمين/المتقدمات):

1- الدخول على موقع وزارة الحج (بوابة التوظيف) وإدخال البيانات المطلوبة ثم يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

2- تحديد الرغبة في الدخول ل لإعلان من خلال التأشير في المربع المخص ص لذلك في الطلب.

 

الفئات المستهدفة: 

– خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس وما يعادلها).

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب شرط إجادة اللغات (الأوزبكية – الباكستانية – الأوردو – الصينية – الفارسي – الهوسة – المالي – التركي – الإندونيسية).

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية واختبار تحديد مستوى اللغة (تحدثاً وكتابة) والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغي الترشيح مباشرة.

– إن ترشيح المتقدمين مرتبط بالمقرات التي تحددها الجهة وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ـة) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.

مواعيد تقديم الطلبات: 

– بداية التقديم: الأحـــد 02-04-1443هـ (07-11-2021م).

– نهاية التقديم: السبت 15-04-1443هـ (20-11-2021م).

التقديم:

–  يبدأ التقديم في المواعيد الموضحه أعلاه عبر بوابة التوظيف الرسمية لوزارة الحج:

 

– رابط التقديم اضغطهنا:

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